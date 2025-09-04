KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi’nin eğitime ve kültüre verdiği önem doğrultusunda hizmete kazandırılan Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesi’nde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında velilere yönelik medya okuryazarlığı semineri gerçekleştirildi.

0-6 yaş arası çocuklar Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesi’nde eğlenirken, aileleri de onları beklerken gerçekleştirilen seminerlerle vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor.

SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ANLATILDI

Hoş Kubbe Bebek Kütüphanesi’nde düzenlenen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Ümran Onaran Taşdemir, ailelere; çocukların sosyal medya kullanımı, ekran süresi, ekran bağımlılığı, mahremiyet ve sosyal medyanın olumlu-olumsuz etkileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

0-6 yaş arası çocukların erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmasına ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerin yanında ebeveynlere verilen eğitimin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Ümran Onaran Taşdemir; sosyal medyanın yalnızca doğru ve bilinçli kullanıldığında çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sunabileceğini, bilinçsiz kullanımın ise ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, sosyal izolasyon gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

AİLELERDEN KARATAY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Eğitime katılan aileler seminerin oldukça verimli geçtiğini belirterek Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Katılımcılardan Mehmet Gürhan, “Çocuklarımız için ekran bağımlılığı ve sosyal medya konularında daha çok bilgi edinmiş olduk. Oldukça faydalı bir eğitimdi.” dedi. 4 çocuk annesi ve Diyanet 4-6 yaş Kur’an Kursu öğreticisi olan Sümeyye Naz ise “Birebir böyle bir eğitim ilk defa aldım. Bu eğitimin faydalı olacağına inanıyorum. Karatay Belediyesi’nden bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Ailelere yönelik gerçekleştirilen eğitimler ise sürecek. Etkinlik takvimi ile diğer duyurular da Hoş Kubbe Kütüphanesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yürütülen eğitim ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti.