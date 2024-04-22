Kocaeli’nin dört bir yanından gelen doğa severler, turizm haftası dolayısıyla Gölcük’te doğa yürüyüşünde bir araya geldi.

Kocaeli’de doğa tutkunları turizm haftası dolayısıyla Gölcük’te düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı. Kocaeli Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Gölcük Turizm Birliği işbirliğinde düzenlenen doğa yürüyüşü Örcün Meydanı’ndan başladı. Tarihi evlerin yer aldığı Örcün meydanında başlayan etkinlikte, yüzlerce kişi tarihi evler ve doğa ile iç içe keyifli gün geçirdi. Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte yüzlerce doğa tutkunu katıldı. Keyifli geçen yürüyüş, halk oyunu gösterileri ile sona erdi.