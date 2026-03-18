Başiskele Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Garnizon Komutanı Deniz Albay Tolga Çelebioğlu, muhtarlar, birim müdürleri, belediye personelleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda Atatürk Anıtı'na sırasıyla Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Garnizon Komutanı Deniz Albay Tolga Çelebioğlu ve Belediye Başkanı Yasin Özlü sırasıyla çelenk sunumu yaptı. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarda ise Çanakkale ruhunun milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır'

Çayırova'da Şekerpınar Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova Müftüsü Hüseyin Baş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, kent protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, şehitlerimizin anısına çelenk takdimi yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından, Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerimizin kabrine karanfil bıraktı, edilen duaların ardından program sona erdi.

Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreninde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' dedi.

Darıca, Dilovası ve Gebze'de de hüzünlü tören

Darıca'da düzenlenen tören; Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, daha sonra şehitlikte devam etti. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilmesinin ardından, Başkan Bıyık ve beraberindeki katılımcılar şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.

Dilovası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen programa; Kaymakam Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anlamlı törenin ardından ilçe şehitliğine geçildi. Şehitlik ziyaretinde, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldui ardından şehitlik ziyaret edildi.

Gebze Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde de kahraman şehitler rahmet ve minnetle yad edildi. Programa; Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehit kabirlerine karanfil bırakılıp duaların edildiği törende Başkan Büyükgöz, 'Bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın emaneti, omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Aynı inanç ve kararlılıkla, onların mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Gölcük'te öğrencilerin performansı duygulandırdı

Gölcük'te gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur, askerler, muhtarlar, gazilerimiz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, Gölcük Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dualar etti. Program kapsamında ayrıca Değirmendere Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma etkinliği de büyük beğeni topladı. Öğrencilerin sahnelediği program, günün anlam ve önemini duygusal anlarla yansıttı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları andı. Sezer, 'Çanakkale Geçilmez dedirterek milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu aziz vatanın her karışı, bir kahramanın fedakarlığıyla yoğrulmuş bir emanettir'

Kartepe'de de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Anma programına; Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Başkan Kocaman, 'Bu aziz vatanın her karışı, bir kahramanın fedakarlığıyla yoğrulmuş bir emanettir. Çanakkale'de yazılan destan; inancın, cesaretin ve vatan sevgisinin en yüce nişanesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı

Körfez Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına ise Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Ali Uysal ve Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük'ün yanı sıra kamu kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Ardından protokol üyeleri tarafından şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı ve protokol üyelerince şehitlik şeref defterinin imzalandığı programda, şehit aileleriyle yakından ilgilenildi. Protokol üyeleri, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın'ın okuduğu duayla sona eren anma programında duygu dolu anlar yaşandı.