Kocaeli'nin 50 yıllık hayali teleferikte test sürüşü aşamasına geçildi. Başkan Büyükakın, teleferikle Kartepe’nin bambaşka bir yer olacağını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde artık sona geliniyor. Teleferikte 50 yıllık hayalin gerçekleşmesine çok az kaldı.

Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan teleferik hattında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Kartepe Teleferiğiyle beraber Kocaeli ve bölge yeni bir turizm potansiyeline sahip olacak ve ilave turistik kazanç sağlanacak. Sadece kış turizmi değil, yazın yayla turizmi de gelişecek. Teleferikte test sürüşü aşamasındayız, artık sona geliyoruz. Kocaeli’nin artık bir teleferiği var’’ ifadesini kullandı.

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU

İlk günden itibaren projeye ayrı bir önem veren ve sık sık şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, 2024 yılının şubat ayında tüm kabinlerin sisteme yüklenmesini planladıklarını söyledi. Kocaeli ve Kartepe’yi turizm liginde bir üst tura taşıyacak projeyi değerlendiren Başkan Büyükakın,‘’Proje kapsamında Derbent ve Kuzuyayla’daki otopark, sosyal tesisler, açık alanlar gibi çalışmalarımız da paralel olarak devam ediyor. Teleferik sistemini devreye almak için çalışmalar test safhasında. Bundan sonra güvenli sürüş için testlerin yapılacağı aşamaya geçilecek’’ bilgisini verdi.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

Projede kılavuz hatların çekilmesinin ardından kabinleri taşıyacak olan 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların gerilmesi de tamamlandı. 331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.