Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bizim Sokakta Şenlik Var etkinliklerinde hem çocuklar hem de aileleri keyifli vakit geçiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bizim Sokakta Şenlik Var etkinliği kentin birçok noktasında gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri keyif dolu anlar geçiriyor. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 18 Temmuz Salı günü başlayan Bizim Sokakta Şenlik Var etkinliklerinde çocuklar için kurulan şişme oyun grupları, çizgi film maskot karakterleri, sihirbaz, jonglör, tahta bacak ve daha birçok aktivite yer alıyor. Yoğun katılımın olduğu etkinliklerde aynı zamanda patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapılıyor.