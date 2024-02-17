Trendyol 1.Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’un sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün maç öncesinde şunu söylemiştim; rakibimizin (Göztepe) puan kaybetmesinden sonra oyuncularımızın moralini olumlu etkilemişti. Bugün taraftarın coşkusuna baktığımızda da onların da üst düzey motivasyonla buraya geldiğini gördüm. Rakibe 1-0 yenildikten sonra burada oyunu değerlendirmek, şunu yaptık. Bunu yaptık, bu kadar pozisyona girdik demek bana doğru gelmiyor. İyi başladığımız bir oyunda direkten dışarı çıkan, Davit’in, Beridze’nin pozisyonu. İyi oynayamadığımız, iyi organize olamadığımız oyunda 6 tane su götürmez net pozisyon var. Ama olmadı. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmamasına üzüldüm Beceriksizlik de var ama bir o kadar da şanssızlık var. Sonuçta kaybettik. 3 puan daha artıyla devam edebilirdik ama bu şekilde kaybetmek bize üzüntü verdi" dedi.

“Eleştiri de gayet doğaldır”

Tribünlerin ‘istifa’ sloganlarıyla tepki göstermesiyle ilgili olarak da deneyimli teknik adam Sağlam, “Futbolda iyi gittiğinizde nasıl övgü varsa kötü gittiğinizde eleştiri de gayet doğaldır. 3 hafta önce çok güzel Eyüpspor maçı oynadık. Futbol kalitesi, üretkenliği, mücadele açısından herkesi mutlu etti. Memnun olmayanlar da olmuş olabilir. O noktadan buraya gelmek hakikaten bence futbol şanssızlığıdır. Futbolun doğrularıyla, gerçekleriyle açıklayamayız. Maalesef bu takım bu süreci yaşıyoruz. Adaptasyon süreci yaşıyor bu takım. Taraftar kendi duygularını içten bir şekilde dile getirebilir. Onların düşüncesi ve beklentisidir. ‘Niye öyle dediler?’ diyecek, kimseye bir şey diyecek durumumuz yok” açıklamasında bulundu.

Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise karşılaşmanın ardından şu sözleri kaydetti:

“Avrupa’da çalıştım, UEFA Kupası’nda tur atladık. Makedonya tarihine geçtim. Buradan biraz ayrılmıştım. Geriye dönüşte bazı şeyleri tekrar oluşturmamız lazımdı. Urfa bizi geçmişteki başarılarımızdan dolayı seviyor. Çok destek görüyorum. Onlarla bütünleşmekten mutluyum. Ama ben başarmadım bunu. Allah insana isteme duygusu veriyor. Siz isterseniz karşılığını da veriyor. Maçı istemek demek; koşmak demek, kademeye girmek demek, pozisyona girmek demek. Futbolda böyle bir şey; istemezseniz bir şeyler değişmez. Çocuklar, kendileri değişim istiyor. Bana da enerjiyi veriyor. Çok eksiklerimiz var ama beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kazandık diye haklı taraf olarak kendimi hissetmiyorum. Galibiyetlerden sonra daha mütevazi olmak lazım. Ben Kocaelispor’un bugününü gördüğüm için çok mutluyum. 10 gün elektriğinin kesik olduğu günleri de gördüm. En zor zamanlarda futbolculuk, teknik direktörlük yaptım. Çok zordu. Ağladığımız maçları biliyorum. Bu muhteşem stadı yapandan, taraftarıyla birlikte kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bazen de rakip olabiliyorsunuz. Kazandıkça ligde kalırsınız. Kazanamazsan puan falan hepsi hikaye. Zorlu bir maçtı. Kocaelispor geçiş hücumlarında etkili takım. Savunmaya geçişlerde sıkıntı yaşayabilen bir takım. Hafta boyunca bunu irdelemeye, geçiş hücumlarında doğruları yapmaya çalıştık. Kazandığımız için doğruları yapmış olduk. Kaybetseydik bunları yapamamış olacaktık. Bugün yüzde yüz bu maçı hak ettik de değiş. Ortada maçtı. Onlarda stres vardı. O stres onlarda daha baskındı. Biz stresi üzerimizden attık. Maçı hatasıyla sevabıyla görmek lazım.”