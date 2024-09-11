Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile Çolakoğlu Metalurji arasında 2024-2025 sezonu sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Muhtelif reklam alanlarının kullanımını kapsayan sponsorluk anlaşması, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak. Konuya ilişkin kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Çolakoğlu Metalurji arasında muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında 2024-2025 sezonu sonuna kadar sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kulübümüze olan yaklaşımlarından dolayı Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal İlişkiler Danışmanı İlker Dilek’e teşekkürlerimizi sunarız” denildi.