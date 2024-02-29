Kocaeli’de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sis etkisini gösterdi. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. D-100 kara yolu geçişinde ise sürücüler araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü yolda ulaşımda aksama yaşanmadı. Sis sebebiyle bazı binaların adeta silueti görüldü.