Kırklareli’nde kocası tarafından balta ile öldürülen Aysel Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli’nde dün Recep Çetin (64) karısı Aysel Çetin’i balta ile öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olmuştu. Bunun üzerine ekipler, zanlının Pınar Mahallesi’ndeki evine gitti. Aysel Çetin’in (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Aysel Çetin’in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsisinin tamamlanmasının ardından Çetin’in cenazesi Kırklareli Hızır Bey Camisi’ne getirildi. Çetin’in yakınları gelen taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.