Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara şeker ölçümü yaparak diyabetin önlenmesi ve tespiti için önemli bilgiler aktarıp, risk görülen vatandaşları doktora yönlendirerek bilinç kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda önemli bir farkındalık örneği sergiledi. Tıp Merkezi’nde görevli uzman diyabet hemşiresi, diyabet uzmanları ve diyetisyen ekip şeker ölçümü yaptı, vatandaş için risk haritaları çıkardı. Gerçekleştirilen etkinlikte, gelen vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılarak, diyabet riski taşıyanlar belirlendi. Diyabet türleri, doğru beslenme alışkanlıkları ve diyabetle yaşam hakkında bilgiler paylaşılırken, vatandaşlardan gelen sorular uzmanlarca yanıtlandı ve gerek görülen kişiler doktor kontrolüne yönlendirildi.

Yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren 51 yaşındaki Hatice Bayar, "Belediyemizin böyle bir hizmet verip vatandaşa değer vermesi çok özel ve güzel bir şey. Yapılan bu hizmetten çok memnun kaldım. Sakarya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" derken Reyhan Aydın, "Yapılan bu çalışma salığımız için çok önemli. Belediyemiz sayesinde bilinçleniyoruz. Diyabet hastası olup olmadığını bilmeyen çok insan var bu uygulama sayesinde birçok kişinin öğreneceğini umuyorum" ifadelerine yer verdi. Dursun Çetin ise, "Çok iyi bir hizmet. Ben mesela şekerimin normal olduğunu düşünüyordum ama baya düşükmüş. İyi ki belediye böyle bir çalışma gerçekleştiriyor, bu sayede öğrenmiş oldum. Buradaki çalışanlarımız benimle çok güzel ilgilendiler. Artık diyabet ile ilgili daha bilinçli hale geldim. Sakarya Büyükşehir Belediyesini bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Diyabetten korkmak yerine, düzenli takip ve kontrollerle sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Diyabet hastalarımıza, tıp merkezimizde uzman dahiliye doktorlarımız, diyetisyenlerimiz ve diyabet hemşirelerimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.