Türkiye otomotiv sektörünün köklü şirketlerinden Koçaslanlar Holding, "Elektriğin gücünü hissettiren şarj istasyonu" sloganıyla Şarj Start markasını sektöre kazandırıyor. Şarj Start, elektrikli araç kullanıcılarına sunduğu ileri teknoloji çözümleriyle, bireysel ve ticari müşteriler için güvenilir bir şarj altyapısı sağlamayı hedefliyor.

Koçaslanlar’ın yeni markası Şarj Start ve yine distribütörlüğünü üstlendiği HICI araç şarj cihazları, 13-15 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Expo Center’da düzenlenecek olan EV Charge Show fuarında ilk kez tanıtılacak.

Koçaslanlar Holding, 2024 itibarıyla elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik stratejik yatırımlarıyla elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Yenilikçi iş modelleri geliştiren ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ile sektördeki liderliğini pekiştiren Koçaslanlar Holding, bu hamle sayesinde otomotivdeki köklü mirasını ileri teknolojiye yaptığı güçlü yatırımlarla geleceğe taşıyor ve sektörün dönüşümünde öncü bir rol üstleniyor.

"Elektriğin gücünü hissettiren şarj istasyonu" sloganıyla yola çıkan Koçaslanlar, hem Şarj Start markasıyla sunduğu elektrik temini, şarj cihazları yazılımı, şarj istasyonları çözümleri ile hem de distribütörlüğünü üstlendiği HICI araç şarj cihazları ile sektörde hazırlanıyor.

Koçaslanlar Holding’in grup şirketi olan KCS Dış Ticaret’in distribütörlüğünü üstlendiği HICI şarj cihazları, 60’tan fazla ülkede, 20.000’den fazla şarj istasyonu ile global bir oyuncu olarak konumlanıyor. Yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını karşılayan HICI cihazları, elektrikli otobüsler için sunduğu pantograf sistemi ile şehir içi ulaşımda çevreci ve hızlı çözümler de sağlıyor. HICI markası, güvenilir enerji yönetim sistemi ve “kullanıcı dostu” mobil uygulamalarıyla sürdürülebilir şehir altyapısına katkı sunuyor.

Koçaslanlar, 13-15 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Expo Center’da düzenlenecek olan EV Charge Show fuarına katılarak ilk defa elektrikli araç şarj altyapıları ve sürdürülebilir enerji çözümleri alanındaki yenilikçi ürünlerini tanıtacak. Şarj Start markası ve HICI markalı şarj cihazları ile Koçaslanlar, fuar boyunca sunduğu ileri teknolojiler ve yenilikçi çözümlerle geleceğin elektrikli araç şarj altyapısına dair güçlü bir vizyon ortaya koyarak sektördeki standartları yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Elektrikli araç pazarındaki yeni şarj yatırımları üzerine açıklamalarda bulunan Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: "Otomotiv sektörü, büyük bir dönüşüm içerisinde. Biz de yarım asrı aşkın otomotiv tecrübemizi geleceğin enerji çözümlerine taşıyoruz. Şarj Start markamız ve HICI şarj cihazlarımızla, bireysel ve kurumsal müşterilerimize güvenilir, verimli çözümler sunarak sektörde öncü olmayı hedefliyoruz. Artan temiz enerji kullanımı ve modern şehir altyapılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak belediyelere stratejik bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. Elektrikli otobüsler için pantograf sistemi sunan az sayıda firmadan biri olan HICI markamız ile şehir içi ulaşımda elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi

"Elektriğin gücünü hissettiren şarj istasyonu" sloganıyla yola çıkan Şarj Start, elektrikli araç kullanıcılarına yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere yönelik, çevresel etkileri azaltan enerji çözümleri sağlayarak, güvenilir ve hızlı şarj imkânı sunuyor. Ticari araç filoları için geliştirdiği yüksek kapasiteli şarj operatörleri ile filoların yönetimi ve enerji tüketimi analizlerini daha verimli hale getirerek, şarj süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor.

Koçaslanlar Enerji’nin Şarj Start markası, elektrikli araçlar için geliştirilen geniş ürün yelpazesi ile öne çıkıyor. Şarj Start, binek araçlar için ev tipi AC şarj istasyonlarından, ticari araçlar için yüksek kapasiteli ve hızlı DC şarj cihazlarına kadar farklı kapasite seçenekleri sunuyor. Hızlı şarj seçenekleri, ticari filolar ve büyük ölçekli şarj altyapılarına yönelik hizmetlerle, kullanıcılarına daha verimli ve hızlı şarj deneyimi sağlıyor. Şarj Start, ayrıca yüksek güvenlik standartları, sağladığı satış sonrası hizmetleri ile birlikte 3 yıl garanti sunan tek firma.

Koçaslanlar Enerji, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için en son teknolojilerle donatılmış bireysel ve ticari şarj çözümleri ile sektördeki dönüşümü hızlandırıyor. Bununla birlikte elektrik dağıtım ağı şirketleriyle yaptığı iş birlikleri ile Türkiye’nin 7 bölgesine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Koçaslanlar Enerji ve iş ortağı KCS Dış Ticaret, elektrikli araç şarj cihazları sektöründe güçlü bir konumu olan HICI markalı şarj cihazları ile müşterilerine güvenilir ürünler sunuyor. KCS Dış Ticaret distribütörlüğünde yurt içi ve yurt dışına satışı yapılan HICI, dünya çapında 60 ülkede 200’ün üzerinde şehirde ve 20.000’den fazla DC şarj istasyonu ile global bir oyuncu olarak sektörde konumlanıyor. Yüksek kalite, dayanıklılık ve enerji verimliliği konularında sektördeki en ileri düzey standartları karşılayan HICI şarj cihazları; dünya genelindeki dev üreticilerin de tedarikçisi olarak elektrikli araç kullanıcılarına güvenli ve verimli enerji çözümleri sunuyor. KCS Dış Ticaret, HICI markasıyla kurulum ve satış hizmetleri sağlıyor. Şarj istasyonu yönetim sistemi ve mobil uygulamalar gibi “kullanıcı dostu” bir ağın da işletmecisi olarak hizmet veriyor. Binek araç, ağır vasıta ve toplu taşıma araçları için çözümler sunan özel bir ürün yelpazesiyle her ihtiyaca yönelik ürünleri bünyesinde barındırıyor. KCS Dış Ticaret’in HICI ile sunduğu geniş ürün yelpazesi ve uzman hizmet anlayışı, elektrikli araç şarj altyapısının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Ticari araçlar için geliştirilen bu sistem, filo yönetimi için de önemli bir avantaj sağlıyor. Ağır vasıta ve ticari araç yatırımı yapan kuruluşlara “anahtar teslim” hizmetler sunuluyor.

Pantograf sistemi, özellikle toplu taşıma araçlarının hızlı ve verimli şekilde şarj edilmesini sağlayarak, şehirlerin sürdürülebilir enerji çözümlerine geçişini hızlandırıyor. Bu sistem, çevre dostu ve verimli enerji kullanımıyla şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Elektrikli otobüsler için sağlanan yenilikçi çözümlerle, şehirlerde karbon salınımının azaltılmasına ve böylece daha temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının kurulmasına katkı sağlanıyor.