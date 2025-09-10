Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Gelişimini futbol akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz’a yeni dönemde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.