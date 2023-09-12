Enfeksiyon nedeniyle dünyada iki milyondan fazla kişi bu hastalıkla karşı karşıya kalmaktadır.Klamidya hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığa neden olan bakteriler oral, vajinal veya anal cinsel ilişki esnasında bir başka kişiye geçebilmektedir.Hastalığın tedavi edilmesi halinde vajinadan gelen kötü koku da ortadan kalkacaktır.

Klamidya Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Klamidya hastalığına yakalanmış kadın ve erkeklerde bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır.Klamidya hastalığına yakalananların pek çoğu hastalıkla ilgili bir belirtiyle karşı karşıya kalmamaktadır. Genel olarak klamidya hastalığına yakalanan erkeklerde belirtiler; idrar yaparken yanma hissi, peniste akıntı ve testislerde meydana gelen ağrı şeklindedir. Klamidya hastalığına yakalanan kadınlarda ortaya çıkan hastalık belirtileri ise cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan ağrı, idrar yaparken yanma hissi, kokulu vajinal akıntı ve pelvis ağrısıdır.

Klamidya hastalığına neden olan bakteriler boğaz ağrısı ve boğaz akıntısı gibi rahatsızlıklara da neden olabilmektedir. Klamidya hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır.Klmamidya hastalığına sahip annelerin doğum yaptıklarında hastalık bebeklerine de bulaşmaktadır. Klamidya hastalığı cinsel yolla bulaşabilen bir hastalıktır.

Klamidya Hastalığı Komplikasyonları Nelerdir?

Klamidya hastalığına yakalanan kadın ve erkeklerde teşhis aşaması gecikmiş, tanı konulmamış veya tedavi edilmemiş ise bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Klamidya hastalığı komplikasyonları arasında erkek ve kadında üreme organının zarar görmesi ve kısırlık bulunmaktadır. Erkeklerde prostat iltihabına da neden olan klamidya hastalığı tedavisi için geç kalınmamalıdır.

Erkeklerde klamidya komplikasyonları arasında; üretrit, prostatit, testis iltihabı ve kısırlık, epididimit bulunmaktadır. Kadınlarda klamidya hastalığının tedavi edilmemesi halinde ortaya çıkan istenmeyen sonuçlar arasında; kısırlık, fallop tüpü iltihabı ve fallop tüpünün tıkanması, cervisite, pelvik iltihabı, pelvik ağrılarının kronik hale gelmesi, dış gebelik ve hamile kadınların doğum anında bakterileri yeni doğan bebeğine bulaştırması bulunmaktadır.

Klamidya hastalığına sahip olan annelerin doğum esnasında hastalığı yeni doğan bebeklerine bulaştırması halinde yeni doğan bebekte göz iltihabı, zatürre ve solunum yollarında enfeksiyon meydana gelebilmektedir.

Klamidya Testi Nasıl Yapılmaktadır?

Klamidya hastalığının tespit edilebilmesi için klamidya testinin yapılması gerekmektedir. Klamidya testi olarak birçok idrar testi ya uygulanmaktadır. İdrar analiz teknikleri klamidya hastalığının teşhisinde kullanılan en etkili yöntem olmasına rağmen biraz masraflıdır.Klamidya hastalığı tespit edilen kişilerin son 1 ay içerisinde cinsel birliktelikte bulunduğu kişilerde klamidya testine tabi tutulur.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmektedir.Klamidya hastalığının farkında olmayan pek çok kişi tedavi sürecine başlayamamaktadır.Hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığa neden olan klamidya hastalığı erkeklerde sperm tahribatına neden olmaktadır.Klamidya testi sayesinde alınan servikal doku özel laboratuvar ortamında incelenmeli ve tarama testleri yapılmalıdır.

Klamidya Hastalığını Önleme Yolları

Klamidya hastalığı ile karşı karşıya kalan kadın ve erkerler hemen bir doktora başvurmalıdır. Klamidya hastalığını önleme yolları aşağıda listelenmiştir.