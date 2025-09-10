Hem esnafı hem vatandaşı hem de çevreye katkılarıyla kenti de koruyan uygulama, Türkiye'ye örnek bir model olacak.

Hem esnafı hem de vatandaşı düşünen proje

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle ‘Bursa Taksi' projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulama ile mahalle kültürünü ve durak geleneğini yaşatıyor. Tamamen yerli yazılımla geliştirilen ‘Bursa Taksi' sistemi ile Bursalılar artık kendi mahallelerindeki taksilere çok daha kolay, doğrudan ve güvenle ulaşabiliyor. Sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayan uygulama; yakıt tüketimini azaltarak, emisyon salınımını düşürüyor ve gelecek kuşaklara daha temiz bir Bursa bırakılmasına destek oluyor.

Güven veren uygulama

Vatandaşlar, uygulama sayesinde bindikleri taksiye dair tüm bilgilere anlık olarak ulaşabilecek. Bu da hem vatandaşların hem de taksici esnafının kendini daha güvende hissetmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan şeffaf ve izlenebilir sistem, herkes için adil, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti sunuyor.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen ‘Bursa Taksi' projesi tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, oda başkanları ve taksici esnafı katıldı.

"Her konuda esnafımızla birlikte hareket ediyoruz"

İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi taksici ve dolmuşçu bir esnafın kazandığı paralarla okuduğunu ve bitirdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rahmetli babasının ve kardeşlerinin yıllarca taksi ve dolmuş esnafının arasında yer aldığını dile getirdi. Taksi ve dolmuşçu esnafının neler çektiğini, yaşadığı zahmetleri çok iyi bildiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Aslında bu projeyi, Nilüfer'de olan esnafımız bilir. Orada mahalle bazında durak sistemi başlatmıştık. Atılan adımlarla projeyi geliştirdik ve Vira Bismillah diyoruz. Oda başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Çok önemli bir proje. Biz her zaman esnafın yanındayız. Hiç kimse bizi esnaftan uzak tutamaz. Her konuda esnafımızla birlikte hareket ediyoruz. Esnaf ortadan kalkarsa kentin ekonomisi de çöker" dedi.

Bursa'ya özgü bir taksi önerisi

‘Bursa Taksi' uygulamasıyla Bursa'nın öncülük ettiğini ve çığır açtığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Taksi uygulamasını esnafımızla birlikte daha fazla tanıtmalıyız. Kare kodları herkesin görebileceği alanlara yerleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde ‘Bursa Taksi'yi kentin dört bir tarafında ve gelen misafirlere tanıtmış olacağız. Bursa bir farklılığı daha hak ediyor. Daha önce BESOB ve Şoförler Odası başkanlarımızla paylaştık. Bursa'da üretim yapan firmalar var. Bu dört firmayla görüşelim. Bursa'ya özgü bir taksi dizaynı ortaya konulsun. Taksicilerimize sunalım. Bursa'ya özel bir taksi dizaynıyla kentimizin farkını ortaya koymalıyız. Dünyada artık kentler yarışıyor. Buna öncülük yaparsak daha sonra diğer kentler de bir çalışma yapar. Projenin geliştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Tüm duraklar taksici esnafınındır"

Kaçak taksiye asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, Bursalı esnafı her zaman önemsediklerini belirtti. Göreve geldikten sonra tespit ettikleri birçok sorunu çözdüklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Program kapsamında 18 esnafımıza ruhsat veriyoruz. 155 civarında güncellemeyle sorunları çözdük. Bunları adım adım gerçekleştirdik. İlave olarak dolmuştan taksiye dönenler oldu. En büyük arzum, dolmuşların taksiye dönüşmesidir. Bunu esnafımızın istemesi lazım. Yaklaşık 8-9 ay sürdü ama kapıyı hep araladık. Özel alanda asla kişilere mahsus taksi durağı da olmaz. Tüm duraklar taksici esnafınındır. O kadar esnaf dolmuştan taksiye dönmek için beklerken, onlara o izni vermeyiz. Amacımız, taksici ve dolmuşçu kardeşlerimizin geleceğine katkı sunmaktır" dedi.

Taksi ve dolmuşçu esnafının kentin tanıtımına da katkı sunduğunu söyleyen Başkan Bozbey, dışarıdan gelen misafirlerin ilk olarak taksicilerle sohbet ederek kent hakkında bilgi aldığını belirtti. Bu açıdan esnafın kentin değerlerini bilmesinin ve eğitilmesinin önemli olduğunu anlatan Başkan Bozbey, esnafın ayakta kalabilecek güce sahip olmasını istediklerini belirtti. Duraklarla ilgili çalışma yürüttüklerini de anlatan Başkan Bozbey, kendilerine gelen talepleri esnafın lehine olduğu sürece dikkate aldıklarını dile getirdi.

"Değerlerimiz, iş ahlakımız değişmeyecek"

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, esnafın hayat pahalılığı, enflasyon ve belirsizlikler içiresinde durumunun iyi olmadığını vurguladı. Dünyanın değiştiğini belirten Bilgit, "Teknoloji ve ticaretteki gelişimin esnafın lehine çevrilebilmesi için odalar olarak çalışıyoruz. Taksici esnafımızın yakaladığı değişimi görmek mutluluk verici. Ayrıca ‘Yılın Ahisi'ni bu sene Bursa'dan çıkarttık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kullandığımız aletler ve yöntemler ne kadar değişse de değerlerimiz, iş ahlakımız değişmeyecek. Esnaf deyince akla, güleryüz, dürüstlük, iş kalitesi gelir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"‘Bursa Taksi' uygulaması Türkiye'ye örnek olacaktır"

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır da ‘Bursa Taksi' uygulamasının bir ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Özel firmalara ait taksi çağırma sisteminde bulunmak istemedikleri için Bursa'ya özgü bir sistemin oluşturulduğunu anlatan Çakır, "Bursa'ya özgü olan durakçılık sisteminin devamlılığını sağlamak adına bu yazılımı önemsiyoruz. Bizlere destek olan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum. Bizlere teknolojiye ayak uydurmamız gerektiğini ve gerekli desteği vermeye hazır olduklarını her zaman dile getirdiler. Önümüzdeki yıllarda bu sisteme birçok taksici dahil olacaktır. Başlattığımız ‘Bursa Taksi' uygulaması Türkiye'ye örnek olacaktır. Bursa'nın hem esnafına hem de vatandaşına fayda sağlayacaktır" dedi.

Uygulamayı Başkan Bozbey başlattı

Konuşmaların ardından Fahrettin Bilgit ve Ahmet Çakır tarafından Başkan Mustafa Bozbey'e günün anısına taksi maketi verdi. Daha sonra 18 taksi esnafına ruhsatlarını teslim eden Başkan Mustafa Bozbey, ‘Bursa Taksi' uygulamasını kullanarak ilk taksiyi çağırdı. Araca ‘Bursa Taksi' logosunu yapıştıran Başkan Bozbey, taksiye binerek yolculuk yaptı.

