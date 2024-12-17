Çiçekçiler, kokina demetlerinin bu yıl 300 TL’ye satıldığını belirtti.

Yılın sonuna yaklaşırken, yeni yıl hazırlıkları hız kazanırken kokina çiçekleri de çiçekçilerdeki yerini aldı. Yılbaşı heyecanı herkesin içinde başlarken, kokina çiçekleri süslemeler için tercih edilen bir seçenek haline geldi. Çiçekçiler, hazırlıklarını tamamladıklarını ve müşterilerin siparişlerini beklediklerini ifade etti. Kokina demetlerinin fiyatı bu yıl 300 TL civarında.

Yılbaşı için şimdiden kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Kokinalar bize hazır geliyor. Biz burada satışını yaparken müşterilerin talebine göre süsleyip hazırlıyoruz. Çok fazla dikenli olduğu için eldiven ile hazırlıyoruz. Günlük şu anda 10-15 adet sipariş geliyor. Yılbaşına bir hafta kala bu rakam 30-40 adete çıkar. Dükkanımıza gelip alanda oluyor. Fiyatlarda geçen seneye göre çok büyük fark oldu. Demetini bu yıl ortalama 250-300 TL arasında satıyoruz. Kokinanın maliyet ve işçiliği çok fazla. Normalde kokinalar ormanda yetişiyor. Yaprakları farklı dallardan meyveleri farklı dallardan toplanıyor. Meyveler daha sonra dikenli olan yapraklara tek tek takılıyor. O yüzden işçiliği çok zor. Aralık ayının başından bu yana 500 adet satmışızdır. Yılbaşına kadar da 600 adet satmayı planlıyoruz. Toplamda ise bin ile bin 100 adet arasında satmayı planlıyoruz” şekline konuştu.