Etkinlik kapsamında, firmalara yaklaşık 2 bin özgeçmiş ile başvuru yapıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, ‘5’inci Geleneksel Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Turizm sektörü temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiren etkinlikte, kariyer fırsatları ve istihdam imkanları ele alındı. SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, açılış konuşmasında turizm eğitimi ve +1 Eğitim Modeli ile kazanılan uygulama becerisinin sektörün beklentilerini karşılamadaki önemini vurguladı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ise etkinliğin hem öğrencilerin kariyer hedeflerine katkı sağladığını hem de sektör-üniversite iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde 44 firma stant açarak öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve geleceğin turizm profesyonellerine sektördeki iş imkanlarını anlatarak staj ve iş başvuruları konusunda rehberlik etti. Firmalara yaklaşık 2 bin özgeçmiş ile başvuru yapıldı. Sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı Turizmde Kariyer Geliştirme Paneli düzenlendi. Panelde; turizmde eğitimin, deneyimin ve yabancı dil bilgisinin sektördeki başarıyı artırmadaki rolü vurgulandı. Panelde öğrencilere kariyer basamaklarını doğru şekilde çıkaracak stratejiler anlatıldı ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özenç, Sapanca İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Ahmet Gökkaya, akademik personel, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.