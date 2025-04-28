Başiskele Vezirçiftliği bölgesinde geçtiğimiz günlerde gündüz saatlerinde mahalleyi saran keskin koku üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler ölçümler yaparken, kokunun kaynağı yaklaşık 7 saat sonra adım adım takip edilerek bulundu. Kapalı haldeki Tuana Boya ve Kimya firmasındaki akrilat malzemesinin reaksiyon geçirdiği tespit edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Bazı vatandaşların kokudan etkilendiği belirlendi. Antifriz, cam suyu, sentetik tiner, selülozik tiner ve balata temizleme solüsyonu üretimi yapan firmanın Başiskele Belediyesi ekiplerince mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA