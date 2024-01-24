Vücutta sentezlenmesinin haricinde hayvansal besinler ile beslenildiğinde vücuda alınmakta olan kolestrolün kan seviyesini yükseltmesi durumu beraberinde bir çok kronik hastalığı beraberinde getirmektedir. Bu sebep ile kolestrolü yüksek olan bireylerin yapması gereken sağlığına önem vermesi ve kolestrolü düşürmede doğal tedavi yolları ile dengede tutması gerekmektedir.

Kolestrolü Düşürmede Doğal Tedavi Yolları;

Doymamış Yağ Tüketmeye Çalışın: Yapılacakların en başında kolestrolü dengede tutmaktadır. Bunun için yapılması gerekenlerin en başında doymuş yağlı ürünleri tüketmek yerine doymamamış yağlı ürünleri tüketmeniz gerekmektedir. Düşük yağ tüketimi kötü kolestrol (LDL) miktarını azaltması ile birlikte iyi kolestrol (HDL) seviyesini yükseltmektedir ve damar tıkanmasına sebep olmakta olan oksidasyonun biraz da olsa önünene geçmektedir. Tüketilecek olan doymamış yağ kaynakları : – Zeytin Çeşitleri – Zeytin Yağı – Avokado – Ceviz, Pikan Cevizi, Badem, Kaju, Fındık

Her Gün Düzenli Olarak Egzersiz Yapın: Yürüyüş gibi hafif tempolu egzersizler bile iyi kolestrol seviyesini birazda olsa arttırmaktadır. Direnç egzersizleri kalp ritminizin % 40 – 60 arasına çıkarırken, Aeorobik egzersizleri kalp ritminizin % 65 – 80 ‘ e çıkarmaktadır. Kalp ritminizin maksimum değer olarak % 80 – 90 arası çıkartan egzersizler iyi kolestrol seviyesini arttırırken kötü kolestrol seviyesini azaltmaktadır.

Kilonuz Vücut Endexinin Üzerinde İse Kilo Verin: Kiloyu dengede tutmak 35 yaş üstü hastalarda iyi kolestrol seviyesini yükseltirken, kötü kolestrol seviyesini dengede tutmaktadır. Kilo da azalma karaciğerde üretilmekte olan kolestrol seviyesini düşürerek vücüttaki kolestrol miktarını minumal orana indirmektedir.

Sigara Kullanmayın: Sigara kullanımı vücutta bulunmakta olan lipoprotein oranını çok fazla arttırmaktadır. Sigara kullanımı iyi kolestrol seviyesini düşürür. Bunun ardından kolestrolün karaciğere geri dönüşümüne engel olmaktadır. Fakat sigara kullanımı bırakmak bu etkileri ortadan kaldırır.