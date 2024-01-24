Evcil Köpek Türleri ;

Malta Köpeği: Dünya genelinde evde köpek beslemek isteyenler için en çok tercih edilen türdür. İnsanlar ile yakındır ve kediler ile de sevecen oldukları için tercih edilmektedir. Ancak tatlı ve güzel görünümünün sürekli olabilmesi için düzenli periyotlarda bakıma ihityaçları vardır. Bu köpek türünü olabildiğince yakınınız da tutmaya çalışın ama dikkat edin aşırı fazla sevgi sergilediğiniz zaman davranışlarında bozukluklar meydana gelebilir.

Boston Terrier: Aileniz için bir köpek seçimi yapacaksanız bosten terrier kesinlikle iyi bir seçimdir. Bunun bir numaralı sebebi ise çocuklar ile çok iyi anlaşabilmeleri olmuştur. Aşırı bir şekilde tüy dökümü yapmazlar. Haftada iki kere köpeği tımarlamanız fazla tüylerin alınması bu onun için yeterli olacakdır. Terrierlere ev için eğitim verdiğiniz zaman gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamış olursunuz.

Pug: Karışık surat olarak adlandırılan bu köpek türü kısa boy ve sevecen hareketleri ile çok tercih edilenlerin arasındadır. Puglardan dikkat etmeniz gereken iki ltın kural bulunmaktadır. İlk kural yüz şeklinin biraz karışık olmasından dolayı hırlamaya müsaittirler. Bu sebepden dolayı gece odadabirlikte uyumanız gürültü sebebi ile az bir şey zorlaşabilmektedir. İkinci kural ise aşırı inatçı bir türdür. Bazı durumlarda sahiplerini mutlu edebilmek için çok ileri bir durumlara gitmektedirler.

Beagle: Kısa tüye dayanıklı bir yapıya sahip olan bu tür evinizde ki en iyi dostunuz olabilmektedir. Ayrıcı kısa tüyü olmasından dolayı bu durum sizin için avantaj haline gelmektedir. Sürekli olarak yıkama, tımarlama ve tüy dökme işlemleri konusunda bazı türlere nazaran biraz daha rahat olmuş oluyorsunuz. Ayrıca sevimli ve dost çanlısı olması sebebi ile de ön plana çıkmaktadır.