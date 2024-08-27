Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 bin 874 sentetik hap ve 1 kilogram skunk ele geçirildi, A.K.K. isimli şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdıraağa Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 23 Ağustos’ta yapılan operasyonda bir araçta arama yapan ekipler, karton kolilerin içerisinde 27 bin 874 adet sentetik ecza hap ile 1 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Operasyon sonucunda A.K.K. isimli şahıs gözaltına alınarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.