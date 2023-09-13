Kalın bağırsak kanserinin 4 evresi vardır. Bunlardan 1. ve 2. evre, erken evrelerdir. Burada tümör, bağırsak içinde sınırlı kalır. Bağırsak katlarını aşmaz. Başka organlara gitmez. 3. evresinde bağırsaktaki tümör hücreleri, lenf bezlerine doğru ilerler. Lenf bezlerinin içine girer ve onları hastalandırır. 4. evre ise artık organlara yayıldığı dönemdir yani karaciğere, akciğere veya kemiklere yayıldığı dönemdir. Her döneme göre ayrı tedaviler verilir. Genellikle ilk 1. ve 2. evredeki hastalarda, ameliyat tedavisi önem taşır yani cerrahi uygulanır. Hastalıklı bölge çıkartılır ve temizlenir. Lenf bezleri iyice ayıklanır. 3. evrede de yine cerrahi yapılır. Cerrahiden sonra ilaç tedavisi verilir. Buna kemoterapi denir. Vücutta artık kalmış herhangi bir hücre varsa bunun ilaçlarla ortadan kaldırılmasıdır. Koruyucu bir tedavidir fakat hastaların yaşam süresini, hastalıksız yaşam süresini artırmaya yöneliktir. 4. evrede ise hastalara da genellikle ilaç tedavisi verilir. İlaç tedavisi konusunda, son senelerde bağırsak kanserinin tedavisiyle ilgili son derece yeni ve özel ilaçlar çıkmıştır. Sadece kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi değil, onun dışında hedefe yönelik ilaçlar verilir. Yani gider sadece tümörü ortadan kaldırır. Bununla çok mesafe alınmıştır. Hastalar son derece uzun şekilde yaşayabilmektedir.