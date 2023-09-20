Kısa sürede uykuya dalma yöntemleri konusu, hakkında birçok efsanenin olduğu ve kulaktan dolma bilgilerin fazlasıyla hakim olduğu konulardan biridir.

Günümüzde bireylerin uykuya dalma ciddi sıkıntılar yaşadıkları ve saatlerce yataktan döndükleri bilinen bir gerçektir. Uykuya dalamamak, ciddi sağlık problemlerine yol açabilirken aynı zamanda yaşam kalitenizi de düşürebilen bir durumdur. Bu durumun önüne geçebilmek adına yatağa girmeden önce veya yataktayken uygulanan yöntemler, daha rahat uykuya dalmanıza ve uykuya dalma sürenizi kısaltmanıza yardımcı olacaktır. Pek, bu yöntemler nelerdir? Nasıl kısa sürede uykuya dalınabilir?

Nefes Egzersizleri

Kısa sürede uykuya dalma yöntemleri konusunda en çok uygulanan ve en çok başarılı sonuç alınan yöntemlerden biri de nefes egzersizleridir. Doğru nefes egzersizleriyle vücut rahatlar, kan akışı dengelenir ve uyku moduna geçebilirsiniz. Uykuya dalamama probleminin temel nedenleri arasında stres yer alırken, stresin önüne geçebilmek adına ve etkisini azaltabilmek adına nefes egzersizleri oldukça etkilidir.

Egzersize başlarken 4 saniye boyunca nefes alıp ciğerlerinizi doldurmanız gerekir. Sonrasında ise 7 saniye boyunca nefesinizi tutup, 8 saniye de ise yavaş yavaş almış olduğunuz nefesi vermelisiniz. Bu işlemi uykuya dalana kadar yaparsanız, 4-5 denemeden sonra sabah gözünüzü açmış olursunuz. Bu egzersiz sayesinde kalp atışınız ve kan akışınız dengelenir. Vücudun stresi azalır ve çok kısa süre içerisinde uykuya dalmanız mümkün olur.

Kitap Okumak

Yatakta veya yatağa girmeden önce okunan kitap, zihninizi son derece rahatlatan ve stresinizi büyük ölçüde azaltan bir eylemdir. Kitap sayesinde kafanız dağılacak, düşünce yapınız değişecek ve böylelikle vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uyku hissiyatı kısa süre içerisinde baskısını arttıracaktır. Kitap okurken korku, gerilim vb. türler yerine, kişisel gelişim veya rahatlatıcı romanlar okumak daha faydalı olacaktır.

Hareketsiz Yaşamdan Kaçınmak

Kısa sürede uykuya dalma yöntemleri konusunda en önemli yöntemlerden biri de egzersiz yapmaktır. Egzersiz vücudunuzu belirli ölçüde yoracak ve böylelikle yorgunluktan ötürü kısa süre içerisinde uykuya dalmanız mümkün olacaktır. Ayrıca egzersiz yapmak ve hareketsiz yaşamdan kaçınmak, uyku düzeninizin de oturmasına, sabahları daha dinç uyanmanıza ve vücut sistemlerinin de düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi de azaltacağı için uykuya dalmak çok daha kolay bir hal alacaktır. Bununla birlikte beslenmenize de dikkat ederseniz, özellikle yatmadan önce ayran ve domates tüketirseniz, uykuya dalma süreniz ciddi ölçüde kısalır. Kendinize en uygun egzersiz programını internet üzerinden veya bir uzmandan tavsiye alarak hazırlayabilirsiniz.