Cem Bingöl, kış aylarında hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için bakım yapılması gerektiğini ve kombi bakımını yetkili ve özel servislerin yapması gerektiğine dikkat çekti.

Bingöl, "Yıl da en az bir kez kombinizin bakımını yaptırmanız güvenli bir kış mevsimi geçirmeniz için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bingöl, "Biz termostatlı kullanımı tavsiye ediyoruz, çünkü cihazımıza yüzde 5 ile 7 arasında tasarruf yaptırıyor. Ayrıca evimizi sabit sıcaklıkta tutuyor. Bize hem elektrik hem de doğal gazda tasarruf ettiriyor" diye konuştu.

Kombinin dikkat edilmesi gereken noktaları olduğunu belirten Bingöl, "Su basıncı, tesisatın temizliği cihazın verimliliğini etkileyen şeyler. Kombinin su basıncı 1 ile 2 seviyesi arasında olmalı, 1.5 bar idealdir. Fazla su basarsak kombinin altından suyu boşaltabilir, evimizi su basabilir" dedi.