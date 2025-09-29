1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı olan cihazlar, eğer son sinyal alınmasının üzerinden kesintisiz bir yıl boyunca elektronik haberleşme şebekeleriyle bağlantı kurmamışsa, 24 saat içinde iletişime kapatılıyor ve kimlik bilgileri “siyah liste”ye alınıyor.

112 araç içi acil çağrı sistemi (e-Call) kapsamında kullanılan ve elektronik kimlik bilgisi taşıyan cihazlar, teknik olarak tespit edilebildikleri sürece bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu uygulama, 2026 yaklaşırken yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Mevcut yönetmelikte 1 Ocak 2024’ten bu yana herhangi bir değişiklik yapılmazsa, örneğin bir cep telefonu 2025 yılı boyunca Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı olmasına rağmen kesintisiz şekilde şebeke bağlantısı sağlamazsa, 2026 yılına girildiğinde cihazın iletişim hizmeti sonlandırılacak.