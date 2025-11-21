Toplantının odak noktasını ise İmralı’ya yapılması gündemde olan ziyaretin ele alınacağı görüşmeler oluşturuyor.

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti’nin de ziyarete olumlu yaklaştığı süreçte, AK Parti ve CHP dün konuyu değerlendirmek üzere kendi iç toplantılarını yaptı. Her iki partide de kurmaylar, izleyecekleri tutumu netleştirmek için bir araya geldi.

AK Parti’den İmralı ziyaretine olumlu sinyal

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi AK Parti tavrını belirledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını söyledi. Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'deki toplantı öncesinde önemli bir de görüşme gerçekleşti. "Komisyon'dan İmralı'ya gidilecek kararı çıkacak." diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK parti Grup Başkanı Güler ile bir araya geldi.

CHP HENÜZ KARAR VERMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu da İmralı’ya ilişkin tutumunu netleştirmek üzere bir araya geldi. Toplantının ardından CHP kaynakları, "Henüz bir karar vermedik." dedi. Müzakerelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, "Komisyon toplantısına girmeden kararımız belli olur." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DE İSİM NETLEŞTİ

DEM Parti'de ise İmralı ziyareti gerçekleşirse partiyi temsil edecek isim belli oldu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak. En önde görmek istediğimiz siyasi parti, ana muhalefet partisi. Aksi takdirde çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, süreç komisyonunda yer alan koordinatör grup başkanvekilleriyle 13.30’da bir araya gelmesi planlanıyor.

Öte yandan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugün yapılacak olan 18. toplantısının 14.00’te başlaması öngörülüyor.