İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi’nde Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında dün alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç’u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı olduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, ‘Kasten öldürme’ babası ise, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA