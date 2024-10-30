Bilecik’te elektrikli sobadan çıkan yangına uykuda yakalanan 88 yaşındaki yaşlı adam komşuların dikkati sayesinde ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Öncel Sokak üzerinde tek evli müstakil evde ikamet eden Celallettin Demir, havaların soğumasının ardından elektrikli sobayı yaktı. Ardından uyuya kalan yaşlı adam, elektrikli sobadan sıçrayan kıvılcımların çıkardığı yangının ortasında kaldı. Komşuları evden çıkan dumanları görerek hemen eve girerken, uyuyan yaşlı adamı hemen dışarı çıkardılar. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, evde hasar meydana geldi.

Komşularının dikkati sayesinden ölümden dönen yaşlı adamın ayaklarında 1’inci dere yanık oluşurken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Celallettin Demir’in geçmiş dönem Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olduğu öğrenildi.