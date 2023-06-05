Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki yapılar arasında konteynerlerin yer almadığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, aralarında Türkiye Belediyeler Birliğinin de yer aldığı kamu kurumlarına gönderilen yazıda zorunlu deprem sigortası hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 10. maddesinin kapsamına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Kanunun söz konusu maddesinde; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile kamu tarafından yapılan ya da finanse edilen yapı ve meskenlerin zorunlu deprem sigortasına tabi olduğu belirtiliyor.

ABONELİKLERDE DASK ARANMAMALI

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle barınma alanlarına kurulan konteynerlerin zorunlu deprem sigortası kapsamına girmediği bildirildi. Yazıda, konteynerlerin 6305 sayılı kanun kapsamındaki zorunlu deprem sigortası gerekliliklerinden muaf tutulduğu ve ilgili yapıların su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının aranmaması gerektiği vurgulandı.