Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Oylat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Oylat’tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Serdar E. (41) yönetimindeki 16 AGK 754 plakalı otomobil köprü üzerinde kara yolları tarafından bakım çalışması nedeniyle konulan kum birikintisine çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle otomobil takla attı. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte eşi Sema E. (45), çocukları Onurhan Talha E. (15), Zeynep Ülküm E. (11) ve Yavuz Selim E. (5) yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.