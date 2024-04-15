Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yoldan çıkıp ağaçlık alana girdi. Sürücünün yaralandığı kazada yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü Eski Gemlik Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye giren otobüs ağaçlara çarparak durabilirken, kazayı görenler hemen 112 ekiplerini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Yalçın’ı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, Yalçın’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.