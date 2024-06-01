Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak zor durabildi. O sırada kaldırım da yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken; koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.