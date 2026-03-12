Edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe ikamet eden 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Kayıp müracaatı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik Z.Ü’nün bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Z.Ü.’nün Aşağıkartal Mahallesi’nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi. Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.