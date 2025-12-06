Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan pikap Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.

Kaza; Gölpazarı-Bilecik karayolu Gölpazarı Açık Cezaevi önünde meydana geldi. Vezirhan istikametinden Gölpazarı yönüne seyreden 06 FH 2493 plakalı pikap sürücüsü Yaşar K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Gölpazarı Açık Cezaevi önünde bulunan PTS direğine çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü Yaşar K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.