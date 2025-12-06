

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre A.(17) yönetimindeki 16 BFH 622 plakalı motosiklet ile Metin B.(61) yönetimindeki otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yol üzerinde park halindeki 16 MA 2332 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.