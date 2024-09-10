Konya Büyükşehir Belediyesi, Doğanhisar’ın çehresini değiştirecek meydan düzenleme projesinde çalışmaları sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı 31 ilçesiyle birlikte topyekün kalkındırmak ve ilçelerin yeni kazanımlar elde etmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Doğanhisar’a kazandıracakları meydan düzenleme çalışmasının da bu hedef doğrultusunda devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Doğanhisar ilçe merkezimize yakışan bir meydan kazandırmak ve Doğanhisarlı hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla başlattığımız projede, mevcut meydanı estetik ve fonksiyonel olarak yeniden düzenliyoruz. 9 bin metrekare alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, yoğurt pazarı, büfe, modern aydınlatma sistemleri ve şehir donatılarıyla ilçe merkezini Konya’mıza ve Doğanhisar’ımıza yakışır bir hale getireceğiz inşallah. Çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak ilçe halkımızın istifadesine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.