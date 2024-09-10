İnegöl Belediyesi, geleceğin modern İnegöl’ünü inşa ederken hem kendi kaynaklarını hem de alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan elde ettiği dış destekleri kullanarak şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdi. Son dönemde 166 milyon TL'lik bir kaynak sağlanarak, bu kaynak İnegöl halkına çeşitli hizmetler olarak sunuldu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası 5 yıllık bir planlama sürecine giren İnegöl Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde birçok akademik ve teknik çalışmaya imza attı. Ön fizibilite, fizibilite, projelendirme, master planlar ve üst ölçekli analizler gibi çeşitli adımlar atarak projelerini hayata geçirdi. Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre kısa, orta ve uzun vadeli projeler geliştiren belediye, bu süreçte alternatif kaynak sağlayıcılarla işbirliği yaparak önemli destekler elde etti. Kültür sanat etkinliklerinden tarımsal projelere, rekreasyon alanlarından spor komplekslerine kadar geniş bir yelpazede dış kaynak desteği sağlandığı gözlemlendi.

Türkiye genelindeki 1391 belediye arasında mali kaynak yönetimi ve stratejik yönetim performansı açısından ön sıralarda yer alan İnegöl Belediyesi, kaynaklarını mali disiplini gözeterek etkin bir şekilde kullanıyor. Yıllık bütçe planlamaları, bütçenin sermaye ve yatırım odaklı olarak düzenlenmesini sağlarken, bu durum kaynak yönetiminde vatandaşların öncelikli olarak değerlendirildiğini gösteriyor. 2020 yılında başlatılan Yalın Belediyecilik uygulamaları kapsamında yapılan verimlilik analizleri ve uygulamaları sayesinde, İnegöl Belediyesi son üç yılda 70 milyon TL tasarruf sağlamayı başardı.

DIŞ KAYNAKLARDAN 166 MİLYON TL KAYNAK SAĞLANDI

İnegöl Belediyesi, şehrin hızla artan nüfusu ve büyüyen ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla, 2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde Bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla yürüttüğü proje odaklı çalışmalar sayesinde 166 milyon TL dış kaynak sağladı.

İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERİMİZİ PAYDAŞLARIMIZLA BELİRLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban; “Şehrimiz iktisadi gücü ve potansiyeli, stratejik konumu, marka değerleri ve sahip olduğu birçok katma değerli unsurla hızla gelişmeye devam etmektedir. Takdir edersiniz ki bu hızlı değişim ve dönüşüm süreci, birçok ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bizler ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi kendimiz belirlemiyoruz. Her zaman paydaşlarımızın görüşlerini aldığımız platformlarımız marifetiyle bu ihtiyaç havuzunu oluşturuyoruz. Biliyorsunuz ki şehrimize sorumluluk alanları odaklı farklı kurum ve kuruluşlar hizmet ediyor. Yönetsel alanda şehrimiz özelinde sorumlulukları en az bizim kadar çok olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile de ihtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi paylaşıyoruz. Kendilerinden yatırım programlarında İnegöl’ü özel bir noktada konumlandırmaları gerektiğini sıklıkla talep ediyoruz” dedi.

AB VE DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KURULUYOR

Kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Kaynaklarımız sınırlı. Sınırlı kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Görev emanetimi teslim aldığımız günden bugüne hamd olsun mali disiplinden bir an olsun ayrı durmadık. Her alanda tasarruf her alanda verimlilik ilkesi ile hareket ettik. Hamd olsun doğru planlama ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi darlıktan minimum etkilenerek gelir üretme yöntemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Alternatif kaynak sağlayıcı kurum ve kuruluşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yatırım planlarımızı ve projelerimizi sık sık Bakanlıklar başta olmak üzere çeşitli fon sağlayıcı kurumlarla paylaşıyoruz. Geride bıraktığımız 5 yılda elde ettiğimiz 166 milyon TL bu çabamızın çıktılarından sadece bir tanesi. Yeni 5 yıllık plan dönemimiz 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak olup bu döneme dair dış kaynaklardan daha etkin yararlanabilmemiz adına AB ve Dış İlişkiler Ofisimizi aktif ediyoruz. Ofisimize alanında uzman iki arkadaşımızı istihdam ederek gerek yurt içi gerekse yurt dışı çağrılarını düzenli takip edecek, yatırım planlarımız doğrultusunda uygun çağrılara başvurular gerçekleştireceğiz. Yeni dönemimizde şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik alternatif gelir üretme iştahımızı daha da artırdığımızı ifade eder, bu süreçte katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.”