Konya Büyükşehir Belediyesi, “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi” kapsamında Araştırmacı Engin Özendes’in “Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık, Medine Müdafii Fahreddin Paşa” konulu söyleşine ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık, Medine Müdafii Fahreddin Paşa” konulu söyleşi düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen, moderatörlüğünü Sergi Küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği söyleşide Araştırmacı Engin Özendes, fotoğrafın ve fotoğrafçılığın tarihini anlattı.

Konuşmasında Medine Müdâfii Fahreddin Paşa’nın çektiği fotoğrafların yetkinliğinden de bahseden Engin Özendes, “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi”nin Konya’da sergileniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özendes, serginin çok başarılı şekilde işlendiğini ifade ederek, “Hakikaten çok yakışmış. Galeriniz de çok güzel. İnanılmaz bir kalite, inanılmaz bir güzellik. İstanbul’dakinin birebir kopyası gibi değil, burada başka bir dünya yaratılmış gibi. Bu bir kültür, bilgilendirme, bu bir ecdadını tanıma adımıdır. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“FOTOĞRAFÇILIK ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER EDİNDİK”

Söyleşiye katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergide ve söyleşide emeği geçenlere teşekkür ederek, “Engin hanıma da güzel sunumları için teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılık adına çok önemli bilgiler edindik. Tabi en büyük teşekkür de katılımcılara. Çünkü sizler olmasanız bu programlar icra edilemez. Bu sıcak günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, tüm sanatseverleri sevgiyi görmeye davet etti. Medine Müdâfii Fahreddin Paşa’nın çektiği fotoğrafların ve özel eşyalarının bulunduğu “Öncü Bir Fotoğrafçı Medine Müdâfii Fahreddin Paşa Hatıralar Sergisi” Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi alt katındaki müze bölümünde Ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.