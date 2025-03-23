Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde 3’te 3 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.KONYA (İGFA) - Konya'da basketboldan güreşe, futboldan cimnastiğe kadar birçok alanda mücadele eden Karatay Belediyespor, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Karatay Belediyespor Erkek Basketbol A Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde oynadığı üçüncü maçta Keçiören Bağlum Spor’u 80-72 mağlup eden takım, 3’te 3 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Karatay Belediyespor, etkili oyunuyla dikkat çekti.

Karatay Belediyespor’un genç güreşçisi Hamza Mücevher ise Isparta’da düzenlenen U15 Güreş Şampiyonası Okullar Arası Grup Müsabakaları’nda büyük bir başarıya imza attı. 90 kiloda mücadele eden genç sporcu, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Sporcuları tebrik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü’nün başarılarına her gün yenilerini ekleyerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Gençlerin başarıları ve dinamik bir hayat yaşaması için her türlü imkânı sağladıklarını ifade eden Hasan Kılca, “Türk sporuna yıldız oyuncular kazandırmak adına altyapıda oyuncu yetiştirmeyi önem veriyoruz. Bu noktada sunduğumuz imkanlardan üst seviyede yararlanan gençlerimizin, ilçemizi başarıyla temsil ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların hayallerini desteklemeye ve onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de gelen bu güzel başarılar dolayısıyla sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi, takımımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum” dedi.