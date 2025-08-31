Konya'da Karatay Belediyesi, güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla Karakayış Caddesi ve Kanal Caddesi’nde asfalt ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında Karakayış Caddesi’nin Araplar Ak Camii ile Fetih Caddesi arasında kalan bölümünde asfalt serimi yapılırken, Akabe Mahallesi Sütlüce Sokak’ta işlek ve yoğun olarak kullanılan sokakta gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca, Kanal Caddesi’nin 450 metre uzunluğundaki kısmı da yenileniyor. Yenileme işlemleri tamamlandıktan sonra 450 metrelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

KILCA: KARATAY’IN DÖRT BİR YANINDAYIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yürütülen asfalt çalışmalarını değerlendirerek, ilçenin dört bir yanında altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, Karatay’ın tüm mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Kılca; “Karakayış Caddesi’nde eskiyen altyapıyı tamamen yeniledik ve ardından sıcak asfalt serimine başladık. Trafiğin yoğun olduğu Akabe Mahallesi Sütlüce Sokak’ta sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımızı ise tamamladık. Kanal Caddemizde kısmi yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu önemli ulaşım aksımızda ilgili kurumlar işlemlerini tamamladıkça diğer bölümlerimizde de yenileme çalışmalarımızı yapacağız" dedi.