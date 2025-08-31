İzmir’in geleceğini anlatan sergi “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” açıldıİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışını gerçekleştirdiği “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisini gezdi. 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’na renk katan sergide, Büyükşehir’in birçok alanda yürüttüğü çalışmalarda somutlaştırdığı yol haritasının detayları paylaşıldı. Başkan Tugay daha sonra fuarı dolaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde açılışı yapılan ve 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) renk katan “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisini gezdi.

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, sergi hakkında Tugay’a bilgi verdi. “Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” sloganıyla hazırlanan ve 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda ziyaretçilerini bekleyen sergide, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine yön verecek çalışmaları yer aldı. İZPA’nın son 450 günde yürüttüğü planlama, strateji ve katılım süreçlerini anlatan sergide, çalışmalara dair görsel, metinsel ve interaktif içerikler yer alıyor. Sergideki amaç; kentin düşünen, tartışan ve birlikte şekillenen yüzünün yansıtılmasını sağlamak.

SERGİDE DÖRT BÖLÜM YER ALIYOR

Dört ana bölümden oluşan sergide, hem ajansın çalışma yöntemlerine hem de İzmir’in bugününü ve geleceğini nasıl düşündüğüne dair bir çerçeve sunuluyor. Serginin ilk bölümünde, kentle ilgili güncel çevresel ve mekânsal riskleri anlamaya yönelik analiz çalışmaları yer alırken, ikinci bölüm bu analizlerden beslenen eylem planları ve İZPA tarafından oluşturulan yayınlardan oluşuyor. Ajansın gerçekleştirdiği İzmir’i birlikte düşünme ve birlikte şekillendirmeyi amaçlayan katılımcılık odaklı çalışmalar ise serginin üçüncü bölümünde kendisine yer buluyor.

Serginin dördüncü ve son bölümünde ise ajansın, 2030 yılından 2054’e ve oradan 2074’e uzanan zaman diliminde İzmir’e dair planları, vizyonu, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri paylaşılıyor.