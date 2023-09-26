Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi’nin güzelliğinin objektiflere yansıması amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya ve ülke turizmine önemli katkılar sağlıyor. Bu alanlar içerisinde içinde yaz döneminde yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunan Selçuklu Çiçek Bahçesi önemli bir yer tutuyor.

Bu yaz 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle ziyaretçilerini ağırlayan bahçenin sunduğu görselliğin fotoğraflara yansıması amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda @selcuklucicekbahcesi instagram hesabına gönderilen 348 fotoğraf arasından ilk 3’e giren yarışmacılar profesyonel fotoğraf makinesi ile ödüllendirilirken 4-10. Yarışmacılar polaroid fotoğraf makinesi, 11-100. olanlar ise peyzaj seti ile ödüllendirildi. Yarışmada Emirhan Çayır katıldığı fotoğraf ile birinci, Bilal Alceylan ikinci, Ali Taşcı da üçüncü oldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür ederek kazanan yarışmacıları kutladı.

SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ HER YAZ BİNLERCE MİSAFİRİ AĞIRLIYOR

Kelebek Parkı içerisinde toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür 65 çeşitle birlikte 400 bin çiçeğin yer aldığı bahçe kendine özgü konsepti ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk kez bu konsepte yapılan bahçede özel mevsim çiçeklerinin yanı sıra Selçuklu Motifinden takılar, yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor. Bahçe bu yıl çiçeğin yanı sıra tavus kuşu, sülün, süs tavuğu ve güvercin gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.