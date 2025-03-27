KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu’da Kadir Gecesi coşkusu geleneksel Teravih Buluşmalarıyla yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi’nde Hacıveyiszade Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ahmet Pekyatırmacı teravih namazının ardından cami cemaati ile hasbihal ederek onların Kadir Gecelerini tebrik etti.

Başkan Pekyatırmacı’ya Teravih Buluşması’nda Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “BU MÜBAREK GECENİN COŞKUSUNU VATANDAŞLARIMIZLA BERABER YAŞADIK”

Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceye bizleri kavuşturan rabbimize hamdolsun. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin coşkusunu Teravih Buluşmalarımız çerçevesinde vatandaşlarımızla beraber yaşadık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, gecemiz mübarek olsun. İnşallah Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi ile Ramazan Bayramı’na kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.