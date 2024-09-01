Konya'da Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimler tamamlandı. 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen Yaz Spor Okullarında, 15 branşta; 13 bin 103 öğrenci eğitim aldı.KONYA (İGFA) - Sporun merkezi olan Selçuklu’da yoğun talep gören yaz spor okulları sona erdi. 24 Haziran tarihinde başlayan dersler, 1 Eylül 2024 tarihinde tamamlandı.

38 tesis ve 55 spor salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde 175 antrenör görev yaptı. Yaz Spor Okullarında antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler branşlarında lisanslı müsabık sporcu haline geliyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda ülkemizi başarıyla temsil eden birçok milli sporcu, spor okullarından yetişerek önemli başarılara imza attı. 2024-2025 Kış Spor Okulu kayıtları ise 11/09/2024 tarihinde başlayacak.

Yaz Spor Okullarında; Yüzme, Tenis, Basketbol, Futbol, Voleybol, Cimnastik, Tekvando, Wushu, Kick-Boks, Okçuluk, Karate, Satranç, Masa Tenisi, Judo ve Güreş olmak üzere toplam 15 branşta eğitim verildi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “SPORUN MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarını değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımıza spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli. Bu nedenle çocuklarımıza Yaz ve Kış dönemlerinde Spor Okullarımızda yıl boyu spor yapma imkanı sunuyoruz. Selçuklu’da her yıl binlerce çocuğumuz spor okullarımıza kayıt yaptırıyor. Yaz Spor Okullarımız da bu dönemde ailelerimiz tarafından büyük ilgi gördü ve 15 farklı branşta 13 bin 103 öğrencimiz 2 ay boyunca modern tesislerimizde spor yapma imkanı buldu. Bu heyecan ve gayretle spora dair yatırımlarımız devam edeceğiz ve sporun merkezi olma özelliğimizi koruyacağız. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenciler de yaz dönemlerini dolu dolu ve eğlenceli bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek bu imkanları sağladıkları için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ’ya teşekkürlerini ifade ettiler.