Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan minik öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi’ne kazandırılan Hatice Hatun Mahalle Külliyesi her yaştan mahalle sakinine hizmet sunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ile birlikte 4/6 yaş grubuna özel olarak oluşturulan atölyelerde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Eğitim sınıflarını gezen protokol üyeleri çocuklarla sohbet ederken, eğitmenlerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Heyet külliye içerisinde yer alan millet kıraathanesinde de öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hatice Hatun Külliyesi’nin mahallede çocukları önceleyerek her yaştan insanın bir arada olduğu ve birlikte vakit geçirdiği örnek bir mekan olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Burası sadece çocuk mektebi değil, aslında bir külliye mantığında bir proje uyguladık. Merkezde cami var. Caminin yanında çocuk mektebi, karşı tarafta millet kıraathanesi var. Oradan sadece emekli ve yaşlılarımız değil çocuklarımız da hizmet alıyor. Emeklilerimiz çaylarını içip sohbet ederken çocuklarımız da kütüphanesinden hizmet alıyor, ders çalışıyorlar. Yine arka tarafta yer alan seminer salonumuzda velilerimizle müftülüğümüz eğitim faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar yapılıyor. Yani böyle cami merkezli bir mahalle külliyesini burada gerçekleştirdik. İnşallah bu örnekleri de farklı yerlerde, farklı mahallelerde çoğaltacağız. Burada tabii müftülüğümüz de çok güzel bir işbirliğimiz var. Milli Eğitimimiz aynı şekilde bize destek oluyor. Kaymakamımız her zaman olduğu gibi burada da bize destek oluyor. Güzel bir iş birliği var. Bu işbirliğiyle de güzel bir netice ortaya çıkıyor inşallah.” Diye konuştu.

“ÇOCUK MEKTEPLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZI DONANIM KATIYOR ”

Külliye içerisinde faaliyet gösteren Çocuk Mektebi’nin okul öncesi çocuklara manevi değerlere bağlı, nitelikli eğitim imkanı sunduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı,“ Proje bu örnekte ilk defa burada uygulandı ve inşallah bunu müftülüğümüzle birlikte bütün Konya’ya yaygınlaştırmak istiyoruz. Temel hedefimiz çocuklarımızın ilkokula başlamadan önce okul öncesi bütün müfredata uygun programları alması, el becerilerini geliştirmesi ve iletişim noktasında birbirleriyle güzel iletişim kurması. Böylece hem okula hazırlık evresi burada gerçekleşmiş olsun hem de Diyanet'imizin, müftülüğümüzün burada değerli hocalarıyla doğru bir şekilde temel dini bilgileri burada öğrensinler. Burada çocuklarımızın en doğru dini bilgileri öğrenmeleri, duaları, kısa duaları, ondan sonra Elif Ba’ dan Kur'an'ı öğrenmelerini sağlıyoruz. Geçen yıl mezun ettiğimiz bütün çocuklar Kur'an'a geçtiler ve Kur'an'ı öğrenerek mezun oldular. Alanlarında uzman olan hocalarımız çocuklarımıza en üst düzeyde ilgi alaka gösteriyorlar. Biz de belediye olarak burada ne ihtiyaçsa bunları temin ediyoruz, karşılıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkân sağlamaya devam ederek onların daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için fiziki altyapının geliştirilmesine önemli katkılar sunan çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.