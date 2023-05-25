Konya Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde, Brüksel merkezli Erasmus+ Merkezi Başvuruları Kapasite Geliştirme Projeleri kapsamında finanse edilen TOURBİNE Projesi çerçevesinde “Turizmde Yenilikçilik İş Birliği Çalıştayı” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Brüksel merkezli Erasmus+ Merkezi Başvuruları (ERASMUS-YOUTH-2022-CB) Kapasite Geliştirme Projeleri kapsamında finanse edilen TOURBiNE Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetleri sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı’nın ev sahipliğinde yürütülüyor.

TOURBiNE projesi kapsamında turizm sektörüne yönelik “Turizmde Yenilikçilik İş Birliği Çalıştayı” Sosyal İnovasyon Ajansı Meram Yerleşkesinde turizm alanında faaliyet gösteren; kamu, sivil toplum, akademi ve özel kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Ne Eğitimde Ne İstihdamda” yer alan gençlerin turizm sektöründe sahip olması gereken beceriler üzerine odaklanılan çalıştayda gençlerin kültürel öneme sahip yerlerde deneyimlerini güçlendirerek turizm sektöründe istihdamına yönelik ihtiyaç duyulan beceriler ve bu beceriler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı. Ayrıca sektör temsilcileri çalıştayda şehir ve turizm üzerine yol haritası sağlayacak fikirlerini de paylaştı.

Turizm sektöründe temel yetkinlikler ve dijital becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesinin hedeflendiği proje; uluslararası anlamda gençlik alanında “Kapasite Geliştirme” projeleri kapsamında Türkiye’nin koordinatör olarak kabul aldığı ilk proje olma özelliği taşıyor.

TOURBiNE projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Brüksel merkezli Erasmus+ Merkezi Başvuruları (ERASMUS-YOUTH-2022-CB) Kapasite Geliştirme Projeleri kapsamında finanse ediliyor. Proje 2 yıl devam edecek.