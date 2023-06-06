Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik milli ve manevi eğitim merkezlerinden olan Bilgehaneler’in yaz etkinlikleri kapsamında açtığı kayıtlar birkaç saat içerisinde doldu.KONYA (İGFA) - Konyalı çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları yoğun ilgi gördü.

Konya genelindeki 23 merkeziyle yeni dönemde 10 bin öğrenciye hizmet verecek Bilgehanelerde birbirinden eğitici ve eğlenceli yaz dönemi etkinlikleri 3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında çocuklarla buluşacak.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri milli ve manevi gelişimlerinin yanında spor ve birçok sosyal etkinlikle her yaz olduğu gibi bu yaz döneminde de Bilgehanelerde dolu dolu içeriklerle güzel bir tatil geçirecek.

Her dönem kendini yenileyen ve geliştiren yapısıyla Konyalı öğrencilerin Bilgehanelere ilgisi artarak devam ediyor.

Bu ilgi kayıt dönemlerinde yapılan başvurularla da açıkça görülüyor. Kayıtların başladığı ilk gün şehir merkezinde 14, ilçelerde ise 9 olmak üzere toplam 23 Bilgehanede daha gün bitmeden 10 bin öğrenci kayıt yaptırdı. 3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek yaz döneminde Bilgehanelerde birbirinden eğitici, öğretici ve eğlenceli kurslar hayata geçirilecek.

Bilgehanelere ilk kez kayıt yaptıran aileler, yaz etkinlikleri kapsamındaki Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal eğitimleri başta olmak üzere at binme, okçuluk, kamp, piknik, yüzme ve geziler gibi daha birçok aktivite için çocuklarının çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bilgehanelere devam eden öğrencilerin velileri ise yaz ve kış dönemlerinde aldıkları eğitimlerden her zaman memnun olduklarını ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.