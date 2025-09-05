Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gastronomi Festivali’nin açılışı Türkiye’nin ünlü şeflerinin, akademisyenlerin, yurtiçinden ve yurtdışından misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kalehan Ecdad Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Çatalhöyük’ten Selçuklu Saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze kadar uzanan, gastro-kültürel bir mirasın taşıyıcısı olduğunu vurguladı.

2019 yılında, ünlü şeflerin, akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin katılımıyla başlattıkları gastronomi serüveninin, her geçen yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Bugün, coğrafi işaretli ürün sayımızı 85’e yükselttik. 2021 ve 2022’de Gastrofest’lerde hem meşhur yemeklerimizi hem de unutulmaya yüz tutmuş, geçmişten bugüne taşınan lezzetlerimizi de yeniden gün yüzüne çıkardık. Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya’mızın gastronomi yolculuğunun en önemli durağı oldu. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Gastrofest ile bu çizgiyi daha da yukarı taşıyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ ŞEFLER KONYA MUTFAĞININ KADİM LEZZETLERİNİ SUNACAK

“Gastrofest, aslında bir lezzet festivalinin çok daha ötesinde, medeniyetimizi mutfak kültürü üzerinden anlatan hikâyedir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “100 esnafımızın stant açarak katkı verdiği festivalimiz; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180’e yakın ünlü şefimizin ustalık gösterisi ile gastronomi dünyasına yön verecek, yüzbinlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacaktır. Ayrıca, çocuklarımız için özel etkinliklerden sergilere, 12 kategoride gerçekleşecek birbirinden heyecanlı yarışmalardan sıfır atık uygulamalarına kadar çok yönlü bir program bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

100 esnafın stant açarak katkı verdiği Gastronomi Festivali kapsamında; 60 söyleşi, 40 atölye çalışması, 4 büyük konser ve 180’e yakın ünlü şef, yüz binlerce ziyaretçiye Konya mutfağının kadim lezzetlerini sunacak.

3. Konya GastroFest 7 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi’nde ziyaret edilebilecek.