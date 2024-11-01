Konya Büyükşehir Belediyesi, aileler için Bedesten Çarşısı’nda “Gece Oryantiringi” etkinliği gerçekleştirecek.KONYA (İGFA) - Katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak etkinlikte aileler, yenilenen yüzüyle cazibesini koruyan Bedesten Çarşısı’nda 9 Kasım Cumartesi günü birlikte yön bulma heyecanı yaşayacak. Tarihi çarşıda çocuklarıyla yön bulma ve hedef belirleme becerilerini test edip birlikte keyifli vakit geçirme imkanı elde edecek aileler, oluşturacakları takımlarla mücadele verecek.

KAYITLAR 4 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte anne, baba ve çocuklardan oluşacak ekipler dört ayrı yaş kategorisinde yarışacak. Kategoriler; anne-baba ve 8-11 yaş arası erkek çocuk; anne-baba ve 8-11 yaş arası kız çocuk; anne-baba ve 12-14 yaş arası erkek çocuk ile anne-baba ve 12-14 yaş arası kız çocuk başlıklarında oluşturulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Kasım tarihinde Bedesten Çarşısı’nda düzenlenecek “Gece Oryantiringi” etkinliğine katılmak isteyenler, 4 Kasım Pazartesi günü “sporkonya.com.tr” adresinden kayıt yaptırabilecek.