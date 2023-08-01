Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın yapım çalışmaları öncesi servis yolu çalışmaları başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni caddeler ve köprülü kavşaklar yaparak şehir merkezinde trafik yoğunluğunu en aza indirmeyi ve daha güvenli bir trafik akışı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı’nda inşaatına başladıkları köprülü kavşak inşaatının devam ettiğini belirten Başkan Altay, İstanbul Yolu Fırat Caddesi Kavşağı’nda da köprülü kavşak çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı inşaatı öncesi servis yolu yapım çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, “Servis yollarının tamamlanmasıyla inşaatımıza başlayacağız. Güzergahta trafik işaretlerine dikkat edelim” dedi.