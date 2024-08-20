Konya Büyükşehir Belediyesi, 635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’de açık ara önde olan Konya’da “Bisbulans” adlı bisiklet tamir aracı ile 31 ilçede hizmet vermeye başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bisiklet Şehri Konya”da yine örnek bir uygulamayı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bisiklet tamircisi olmayan mahallelerimizde çocuklarımızın bisiklet bakımlarını yapmak için yola çıktık. Bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet tamir istasyonlarından sonra yeni uygulamamız, bisiklet şehri Konya’mız ve bisikletine bakım yapılan çocuklarımız için çok değerli” dedi.

“BİSİKLETLERİ TAMİR EDEREK TEKRAR KULLANIMA KAZANDIRIYORUZ”

Bisbulans ile çocukların ve vatandaşların tamir ettiremedikleri bisikletlerin, tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Bisiklet Şehri Konya'mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet kullanımını ne kadar çok artırabilirsek, hem şehrimize hem de ülkemize ekonomi, çevre ve sağlık gibi başlıklarda o kadar katkı sağlamış oluruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz mobil bisiklet tamir aracımız Bisbulans ile 31 ilçemizde tamir edilmeyi bekleyen bisikletleri tamir ederek tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Bisbulans aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Derbent Çiftliközü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taşçı, proje sayesinde bisikletini tamir ettirmek isteyen birçok çocuğa ulaşıldığını, ihtiyaçların karşılandığını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Torununun bisikletini tamir ettiren mahalle sakinlerinden Hüseyin Eren de “Kullanılmayan bisikletler kullanılır hale geldi. Çocukları sevindirdiniz. Çok teşekkür ederim” dedi.

Bisikletlerindeki çeşitli arızaları tamir ettiren çocuklar da bisikletlerine artık gönül rahatlığıyla bineceklerini söyledi.

Tamir edilen bisikletlerine tekrar binebilmenin mutluluğu yaşayan çocuklar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.